Mabel Matiz’den RTÜK yasağı sonrası açıklama

'Karakol' isimli şarkısına çektiği klibiyle tartışmalara neden olan şarkıcı Mabel Matiz'den ilk açıklama geldi.

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Şarkıcı Mabel Matiz’in ‘Karakol’ isimli şarkısı yayınlandı. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, şarkının klibiyle ilgili “RTÜK, Mabel Matiz’in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak ‘yayınlamamalarını’ yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi” ifadelerini kullanmıştı.

AÇIKLAMADA BULUNDU

Tartışmalara neden olan kliple ilgili Matiz’den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Matiz, şu ifadeleri kullandı;

“Ağlıyorum ama sevinçten.

Tek tek yetişemediğim mesajlarınıza, yorumlarınıza, Karakoľ'u böyle güzel böyle içten sarıp kucaklamanıza gönülden teşekkür ederim. Daha çok hikayelerimiz var anlatacak.

İnsana, hayata dair her şey bugüne dek şarkılarımda müziğimde yer buldu; bundan sonra da yer bulmaya devam edecek.

Aşkın, sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam…

Her şey geçer, hayat ve şarkılar kalır…

Aysel’in yazdığı, Sezen’in de söylediği gibi: “Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim”