Mabel Matiz: Hayatımın en önemli hukuk mücadelesi

Şarkıcı Mabel Matiz, eski yapımcısı Engin Akıncı'ya açtığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma öncesi Mabel Matiz, "Hayatımın en önemli hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Mücadele sadece kendim için değil. Emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan ve istismar edilen müzisyenler için veriyor olacağım" açıklamasında bulundu.

Hayati ARIGAN

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Şarkıcı Mabel Matiz, dört albüm ve iki single çalışmasının gelirinin eski yapımcısı Engin Akıncı tarafından kendisine ödenmediğini ve ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını belirterek, dava açtı. Engin Akıncı’nın ‘Maya’ isimli albümün mali haklarını süresiz olarak elinde bulundurduğu halde, vadettiği gelir paylaşımından doğan hakkını ödememesi üzerine, yasal haklarını geri istedi.

TEDBİR KARARI TALEP EDİLDİ

Mabel Matiz’in avukatı Eda Salman, dava dilekçesind, tarafların sözleşmedeki yükümlülükleri arasında ciddi dengesizlik bulunduğu, hak devirlerinin şeklen geçersiz olduğu ve yapımcının elde ettiği geliri müvekkiliyle paylaşmadığı bilgisine yer verdi.

Ayrıca Akıncı’nın sahibi olduğu Zoom isimli firmaya ödenen dijital telif gelirlerine dava sonuçlanıncaya kadar tedbir konulmasını istedi.

“EMSAL BİR DAVA”

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan şarkıcı, “Önemli bir konu için buradayız. Hayatımın en önemli hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Mücadele sadece kendim için değil. Emekleri, üretimleri sömürülen kullanılan ve istismar edilen müzisyenler için veriyor olacağım. Bütün sektörü ilgilendiren emsal bir dava. Maalesef dosya ile ilgili gizlilik kararı var. Çok detay paylaşamıyorum. Aslında çok fazla şey söylemek istiyorum fakat ölçülü olmak zorundayım” açıklamasında bulundu.

SESLER YÜKSELDİ

Dört yılı aşkın süredir telif ücretlerini almadığına dair iddiaların sorulması üzerine Mabel Matiz, “Doğru, çok daha uzun bir süre” dedi.

Açıklamanın ardından Matiz, avukatı Eda Salman ile adliyeye giriş yaparak İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya katıldı. Duruşmaya aynı zaman Engin Akıncı katıldı.

Basına kapalı görülen duruşmada taraflar arasında yaşanan gerilim sebebiyle sesler yükseldi. Duruşma ertelendi.

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