Mabel Matiz’in klibi için RTÜK’ten telefon

Şarkıcı Mabel Matiz'in 'Karakol' isimli şarkısı yayınlandı. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, şarkının klibiyle ilgili "RTÜK, Mabel Matiz'in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak 'yayınlamamalarını' yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi" dedi.

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Müzisyen Mabel Matiz’in yeni şarkısı ‘Karakol’ yayınlandı. Matiz, yeni şarkısını sosyal medya hesabından “Göğsümden söküldü “Karakol”. Benden çıktı, artık sizindir.. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimle..” diyerek duyurdu.

“RTÜK MÜZİK KANALLARINI ARADI”

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı da şarkının klibiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Taşcı, şu ifadeleri kullandı:

* “RTÜK, Mabel Matiz’in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak ‘yayınlamamalarını’ yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi.

* Çıkıp yekten “yasakladık” diyemiyorlar ki duruma göre geri dönüş yapabilsinler.

* Kendi gibi olmayan her şeye, düşünceye karşılar…”