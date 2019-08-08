Macaulay Culkin Evde Tek Başına’nın yeniden çekileceğini duyunca…

Disney’in dijital platformda yayına başlayacak olmasının ardından yeni projelerini birbiri ardına sıralamaya başladı. Kanalın heyecan verici projelerinden biri de aralarında Evde Tek Başına filminin de bulunduğu pek çok kült filmini yeniden çekeceğini açıklamasıydı. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada çok sayıda olumlu ve olumsuz yorum yapılırken bunlar arasında belki de en dikkat çekici olan tepki Evde Tek Başına filmi ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Macaulay Culkin’den geldi.

EVİNDEN PAYLAŞTI

Yeniden çekilmesi düşünülen filmler arasında kendisini meşhur eden yapımı da gören Macaulay Culkin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu kararı ti ye aldı. Dağınık bir görüntü çizen, göbeğini şişiren ve kafasına bir de bant takan Culkin, esprili karesini “Yeniden çekilecek bir Evde Tek Başına muhtemelen böyle görünecektir” notuyla paylaştı.