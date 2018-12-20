Macaulay Culkin yıllar sonra Evde Tek Başına

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Yayınladığı 90’lı yıllarda dünya çapında bir fenomen haline gelen Evde Tek Başına filmi ve başrol oyuncusu Macaulay Culkin bir dönemin aklına kazınan isimlerden olmuştu. Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen Culkin bu defa Google Asistan için yeniden evde tek başına kaldı.

Reklamda Culkin’in hayat verdiği Kevin McCallister karakterini bir kez daha Noel’de evde yalnız başına kalmış buluyoruz. Ancak bu defa kendisine Google Asistan eşlik ediyor ve olaylar 90’lı yıllarda yayınlanan filmden çok daha farklı ilerliyor. Kevin, ebeveynlerinin orada olmadığını fark ettiğinde, “Hey Google, bugün takvimimde ne var?” diye soruyor. Mutfak tezgahındaki bir Google Home Hub, “Kendinize bir ev adı verilen bir etkinliğiniz var” yanıtını veriyor. Banyo sonrası traş jelinin bittiğini fark eden Kevin, Android akıllı telefonuna “Google, alışveriş listeme tıraş teli ekle” diyor. Kevin evine musallat olan hırsızları da yine Google Asistan yardımıyla kovuyor.