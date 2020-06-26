Mad Max Öfkeli Yolla filmi kaç yılında çekilmiştir? Mad Max Öfkeli Yollar konusu ne, oyuncuları kim?

Mad Max efsanesinin son filmi Mad Max Öfkeli Yollar bu akşam ekranlarda olacak. Sinemaseverler tarafından büyük beğeni ile karşılanan Mad Max Öfkeli Yollar filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Usta yönetmen George Miller'in kült seri filmi olan Mad Max, çok beğenilen son filmi Mad Max Öfkeli Yollar ile yeniden sinemaseverlerle buluştu. 2015 yılında vizyona giren film, büyük beğeni toplamıştı. İşte Mad Max Öfkeli Yollar filmi ile ilgili detaylar…

MAD MAX ÖFKELİ YOLLAR KONUSU

Ailesi öldükten sonra post-apokaliptik Avustralya’da safi hayatta kalmak için çabalayan Max (Tom Hardy), şiddet ve acımasızlık dolu bu dünyada masum bir gruba yardım etmek zorundadır. İlk başta Max’in motivasyonu kendini koruyabilmektir, fakat zaman içinde Max’in içinde tekrar bir yaşam sebebi ve ümit oluşur. Yol Savaşçısı’nda minyatür bir kasabanın masum insanlarını maskeli psikopat Humungus ve deli ordusundan korumak zorunda kalan Max, bu sefer başlarını cesur Imperator Furiosa’nın (Charlize Theron) çektiği bir grup kadını maskeli psikopat Immortan (Hugh Keays-Byrne) ve deli ordusundan korumak zorunda kalıyor.

MAD MAX ÖFKELİ YOLLAR OYUNCULARI

Tom Hardy: Max Rockatansky.

Charlize Theron Imperator Furiosa.

Nicholas Hoult: Nux.

Hugh Keays-Byrne Immortan: Joe.

Josh Helman: Slit.

Nathan Jones: Rictus Erectus.

Zoë Kravitz: Toast the Knowing.

Rosie Huntington-Whiteley: The Splendid Angharad.