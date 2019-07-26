Mad Max Öfkeli Yollar oyuncuları kimler? Mad Max konusu ne?

Mad Max Öfkeli Yollar filmi konusu merak konusu oldu. Başrolündeki isimlerin oyunculuğu ile yıldızlaştığı ve filmin başından sonuna kadar hiç bitmeyen üst seviye aksiyon sahneleri ile beyaz perdeye damga vurmasının ardından macerasına televizyonda devam ediyor.

Mad Max Öfkeli Yollar bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2015 yapımı aksiyon filmi Mad Max Öfkeli Yollar konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Hayatta kalma mücadelesinin yaşandığı macera dolu takip öyküsünün anlatıldığı Mad Max filmi başrolünde Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz yer alıyor. Peki Mad Max Öfkeli Yollar konusu ne? İşte Mad Max Öfkeli Yollar oyuncuları ve karakterleri…

MAD MAX FİLMİ KONUSU

Ailesi öldükten sonra post-apokaliptik Avustralya’da safi hayatta kalmak için çabalayan Max (Tom Hardy), şiddet ve acımasızlık dolu bu dünyada masum bir gruba yardım etmek zorundadır. İlk başta Max’in motivasyonu kendini koruyabilmektir, fakat zaman içinde Max’in içinde tekrar bir yaşam sebebi ve ümit oluşur. Yol Savaşçısı’nda minyatür bir kasabanın masum insanlarını maskeli psikopat Humungus ve deli ordusundan korumak zorunda kalan Max, bu sefer başlarını cesur Imperator Furiosa’nın (Charlize Theron) çektiği bir grup kadını maskeli psikopat Immortan (Hugh Keays-Byrne) ve deli ordusundan korumak zorunda kalıyor.

MAD MAX OYUNCULARI

Tom Hardy: Max Rockatansky.

Charlize Theron Imperator Furiosa.

Nicholas Hoult: Nux.

Hugh Keays-Byrne Immortan: Joe.

Josh Helman: Slit.

Nathan Jones: Rictus Erectus.

Zoë Kravitz: Toast the Knowing.

Rosie Huntington-Whiteley: The Splendid Angharad.