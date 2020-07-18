Madagaskar Penguenleri filmi kaç yılında çekilmiştir? Madagaskar Penguenleri konusu nedir?

Vizyona girdiği 2014 yılının en sevilen animasyon filmlerinden olan Madagaskar Penguenleri, bu akşam tekrardan televizyonda olacak. Ailecek izlenebilecek Madagaskar Penguenleri filminin konusunu haberimizde bulabilirsiniz…

Yönetmenliğini Eric Darnell'in yaptığı Madagaskar Penguenleri, 2014 yılında beyazperde de yer almıştır. Çok sevilen ve daha sonra devam filmleri de yapılan Madagaskar Penguenleri ilk filminin konusu…

MADAGASKAR PENGUENLERİ KONUSU

Başarılı ajan doğulmaz. Çünkü başarılı ajanlar yumurtadan çıkar! Madagascar'ın muhteşem ajanlarıyla tanışın: Skipper, Kowalski, Rico and Private.Bu seçkin penguenler, gizli bir örgütün kuvvetlerine katılırlar. İsmi Kuzey Rüzgarı olan bu organizasyona lideri yakışıklı ve kuvvetli ismi gizli bir Ajan liderlik etmektedir. Bu iki takımın bir an önce güçlerini birleştirip dünyayı yok etmek için hain planlar peşinde olan korkunç Dr. Octavius Brine'ı durdurması gerekmektedir.