Madalyalı Cem Davran

Yer aldığı pek çok sinema filmi ve tiyatro oyununun ötesinde Hande Ataizi ile başrolünde oynadığı Ruhsar adlı dizi ile milyonlar tarafından sevilen bir isim haline gelen Cem Davran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na dair çok özel bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda takipçilerini 46 yıl öncesine götüren ve bir resim yarışması sonucunda aldığı madalyanın fotoğrafını paylaşan Davran bu kareye yazdığı satırlarla takipçilerine duygusal anlar yaşattı. İşte Cem Davran’ın o satırları:

“Cumhuriyetin 50. yılında (1973) yapılan etkinliklerden biriydi; İlkokullar arası resim yarışması. Konu, kurtuluş savaşı ve cumhuriyetin kuruluşuydu. Çini mürekkebiyle cepheye cephane taşıyan yaşlı kadın-erkek ve çocukları çizmiştim. Beyoğlu ilçe birincisi olduğumu haber verdiler. Sabah okulda bayrak töreninden sonra müdür övgü dolu bir konuşma yaparak beni çağırdı ve alkışlarla madalyam takıldı. Heyecandan bütün gece uyuyamamıştım ve tek gözümde kocaman bir arpacık çıkmıştı. Kürsüde kendi yazdığım cumhuriyet 50. yıl şiirini okudum. Hâlâ saklıyorum o şiiri de. Çocuklarımıza, yeni nesillere Cumhuriyet ve Atatürk heyecanını, sevgisini aktarmalı, yaşatmalıyız. 100. yılı kutlamamıza çok az kaldı. O güne ve sonsuza dek heyecanımızın bitmemesi dileğiyle.”