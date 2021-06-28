Madonna, İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’nü paylaştı: Neden bu kadar çok polis var?

İstanbul’da Onur Haftası kapsamında yürüyüş yapan LGBTİ+ üyelerine polis saldırısı ve Alman şarkıcı Liana Georgi’nin yürüyüşü Türkiye ve dünyada gündem oldu.

Liana Georgi, konser için Türkiye’de bulunduğu sırada Onur Yürüyüşü’ne katıldı. Liana o yürüyüşü sırasında “Burada sadece aşk ve umut var. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben yürüyorum, umut ile. Türkçem için özür dilerim” dedi.

Birçok kişinin paylaştığı yürüyüş sosyal medyada hızla yayıldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna da bu görüntüleri paylaşan isimlerden biri oldu. Ünlü şarkıcı o anları 16 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından “İstanbul’da onur yürüyüşü. Neden bu kadar çok polis var?” ifadeleri ile paylaştı.





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