Madonna, kendinden 35 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Bir döneme damgasını vuran 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Madonna, 22 yaşındaki kızı Lourdes ve 26 yaşındaki yeni sevgilisi Ahlamalik Williams ile Miami’de… Ekibinde yedek dansçı olarak çalışan Williams ile balkonda samimi bir şekilde basına yakalanan Madonna’nın makyajsız hali de dikkatlerden kaçmadı.

61 yaşındaki şarkıcı ve sevgilisi, balkonda basına bol bol malzeme verdi. Williams ile sohbet eden, sevgilisinin omuzlarına masaj yapmasına izin veren şarkıcının kızı ve sevgilisi de aynı odadaydı…

Otelde ayrıca Madonna'nın evlatlık kızı Mercy, Estere ve Stelle de vardı. Madame X turu için şehirde olan ünlü popçu dış basında da geniş yer buldu…

