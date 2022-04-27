Madonna kendisinden 35 yaş küçük olan sevgilisinden ayrıldı

Pop yıldızı Madonna, yaklaşık dört yıllık birlikteliğinin ardından 28 yaşındaki sevgilisi Ahlamalik Williams'tan ayrılıyor.

Sozcu.com.tr

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63 yaşındaki Madonna, kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi ve dansçısı Ahlamalik Williams ile ilk karşılaşmasının ardından neredeyse dört yıl çıktı, ancak ikili artık yollarını ayırdı.

Madonna, Instagram sayfası aracılığıyla ayrılığa atıfta bulunarak, pek de şifreli olmayan bir alıntı paylaştı…

“Karma dedi ki: hayatınızdaki biri sizin için doğru olmadığında… Tanrı, siz güçlenene kadar onları sürekli olarak sizi incitmek için kullanır, ta ki siz onları bırakacak kadar güçlü olduğunuzda”.

Ancak, Daily Mail’in haberine göre ayrılmalarının nedeni aralarındaki yaş farkı değil, çiftin hayatlarının farklı yöne gitmesi sebebiyle karantina sırasında ayrıldığı söyleniyor.

The Sun’a konuşan bir kaynak, “Madonna ayrılığın ardından kendini yoğun bir sosyal hayata attı, arkadaşları ve ailesiyle görüşüyor. Yaklaşan biyografisi, müziği ve ailesiyle ilgilenmek için dolu bir programı var. Ahlamalik ile bir süredir işler ters gidiyordu. Aralarında aşk var ama şimdilik ayrılmaya karar verdiler” dedi.

Çifte yakın olan kaynak ayrıca, “Araları hala iyi ama şimdi hayatlarının farklı yerlerindeler. Aylarca birlikte turneye çıktılar ve karantinada kaldılar, ama şimdi Williams onun evinden taşındı.”

Çiftin, 2015’teki Rebel Heart turnesinde, Williams’ın Madonna için dans ettiği sırada tanıştığı bildirildi.

İkili ilk olarak 2019’da pop yıldızının Instagram hesabında birlikte görüldü. Williams’ın babası Drue Williams da 2019’da ilişkilerini doğruladı ve TMZ’ye oğlunun Madonna ile bir yıldan fazla süredir çıktığını söyledi.

Madonna’nın geçmişte Guy Ritchie ve Sean Penn ile yaptığı iki adet evliliği bulunuyor.

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