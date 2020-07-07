Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Madonna koltuk değneği ile çıplak poz verdi
Madonna koltuk değneği ile çıplak poz verdi
Madonna, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak fotoğraf ile dikkatleri üzerine çekti. 61 yaşındaki şarkıcı paylaşımı sabahın erken saatlerinde yaptı ve 500 binin üzerinde beğeni aldı...
Magazin 7 Temmuz 2020 - 11:32

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, sabahın erken saatlerinde Instagram hesabından koltuk değneği ile çekilmiş çıplak bir pozunu paylaştı. Siyah iç çamaşırı ve başındaki şapka ile hayranlarını şaşırtan ünlü yıldız çektiği selfie’yi “Herkesin bir koltuk değneği var” notunu düştü. Madonna’nın paylaşımına 500 binin üzerinde beğeni ve 15 bine yakın yorum geldi. Pek çok kişi “Vay be çoğu kadından daha iyi vücuda sahip”, “Madonna muhteşem görünüyorsun”, “Tam bir yıldızsın” gibi yorumda bulundu.

Son güncelleme: 11:39 - 07.07.2020
Etiketler