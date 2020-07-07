Madonna koltuk değneği ile çıplak poz verdi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, sabahın erken saatlerinde Instagram hesabından koltuk değneği ile çekilmiş çıplak bir pozunu paylaştı. Siyah iç çamaşırı ve başındaki şapka ile hayranlarını şaşırtan ünlü yıldız çektiği selfie’yi “Herkesin bir koltuk değneği var” notunu düştü. Madonna’nın paylaşımına 500 binin üzerinde beğeni ve 15 bine yakın yorum geldi. Pek çok kişi “Vay be çoğu kadından daha iyi vücuda sahip”, “Madonna muhteşem görünüyorsun”, “Tam bir yıldızsın” gibi yorumda bulundu.