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Madonna, Londra’da düzenlenen George Floyd protestolarına katıldı
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd için kentte başlayan ve hızla diğer ülkelere de yayılan polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösterilere dünyaca ünlü şarkıcı Madonna da katıldı.
Magazin 7 Haziran 2020 - 11:32

Ünlü şarkıcı Madonna, ABD’de polisin diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü siyahi vatandaş George Floyd’un ardından başlayan Siyahların Yaşamı Önemlidir (Black Lives Matter) protestolarına Londra’da katıldı.

MADONNA DESTEK VERDİ

Dizi sakatlandığı için koltuk değnekleriyle protestoya katılan Madonna, Londra’daki eylemlerde görüntülendi. 61 yaşındaki şarkıcıyı tanıyan eylemciler telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Hayranları Madonna’nın koltuk değnekleriyle protestolara katıldığını vurguladı.

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Son güncelleme: 12:33 - 07.06.2020
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