Madonna ses tellerini ısıtırken çekilmiş videosuyla dikkat çekti

Madonna, Twitter hesabına yaptığı paylaşımla, takipçilerini şaşırttı. Bir yandan makyaj yaptıran şarkıcı bir yandan da memelerini sıkmaya başladı. Gelen tepkiler üzerine ise 'Ses tellerimi ısıtıyorum' dedi...

Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Madonna, salı günü Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Halen Madame X albümünün dünya turunda olan şarkıcı, ses tellerini nasıl ısıttığını gösteren bir video yükledi.

Bir yandan makyaj yaptıran Madonna, bir yandan da iki eliyle göğüslerinı sıkmaya başladı. Üzerinde bir pantolon ve sütyen ile yatar vaziyette çekilen videoda Madonna, “İster inanın ister inanmayın, ses tellerime iyi geliyor” dedi.

Madonna’nın bu paylaşımından sonra pek çok kullanıcı da ünlü şarkıcıya mesaj gönderdi. Kimi ‘Zarafetin kraliçesine de böyle ısınma yakışır” derken kimi “Bu ısınmaya çok aşığım” dedi.