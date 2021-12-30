Madonna sosyal medya paylaşımı ile yürek hoplattı

Ünlü şarkıcı Instagram'da çarpıcı fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. 63 yaşındaki Madonna 17.3 milyon takipçisine siyah iç çamaşırını ve file çorabını göstermek için eteğini kaldırıyor.

Sozcu.com.tr

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Madonna verdiği pozlarda Frida Kahlo’nun Doğumum tablosuna atıfta bulunarak bacaklarını sanki doğumdaymış gibi konumlandırarak sırtüstü poz verdi.

Madonna’nın son fotoğrafları, Instagram’da paylaştığı bir dizi yatak odası fotoğrafının manşetlere çıkmasından sadece bir ay sonra geldi.

Fotoğraflarına 288 bin beğeni alırken yine hayranlarını ikiye bölmeyi başardı. Daha önce olduğu gibi bazı hayranları Madonna’nın son fotoğraflarını beğense ve övgüler yazsa da bazı hayranları “artık sıkıcı oldun”, “neden bunu yapıyorsun”, “artık yeni bir şeyler yap” yazdı.

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