Madonna, The Weeknd’den 19 milyon dolara ev aldı

The Weeknd'in 2017 yılında 18,2 milyon dolara satın aldığı evin satış işlemleri 9 Nisan'da tamamlandı. Yedi yatak odası ve 9 banyodan oluşan ev; geniş mutfağı, barı, havuz ve spa gibi dikkat çekici özelliklere sahip.

Ayrıca içerisinde bir fitness stüdyosu, tiyatro, geniş bir ahır, basketbol sahası bulunduran evin ana bölümünde 7 yatak odası; konuk evinde ise 2 yatak odası bulunuyor.



Gerçek adı Abel Tesfaye olan The Weeknd, ayrıca Los Angeles'ın Westwood semtinde 21 milyon dolarlık bir çatı katına sahip. Bunun yanında kısa süre önce aylık 60.000 dolara Tribeca'daki çatı katı kontratını yeniledi.

Madonna ise, tamamen yeniden inşa edildikten sonra 2015 yılında Bridgehampton’da 58 dönümlük bir çiftliğe taşınmıştı. Ayrıca Londra’da mülkleri ve Manhattan’da bir çatı katı dairesi de var.