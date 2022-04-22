Madonna, The Weeknd’den aldığı evi 7 milyon dolar kârla sattı

Madonna, geçen yıl 19 milyon dolara The Weeknd'den aldığı evi, 7 milyon dolar kârla sattı. Madonna bu bir yıllık sürede eve birkaç ekleme yapmıştı. Ünlü sanatçı şimdi evi boşaltmaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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Gösteri dünyasının birbirinden ünlü ismi emlak alım satımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Madonna ve The Weeknd de bu isimlerden ikisi. Ünlü şarkıcılar geçtiğimiz yıl bir emlak anlaşmasıyla dikkat çekmişlerdi.

The Weeknd, ünlülerin tercih ettiği Hidden Hills’teki evini geçen yıl satışa çıkarmıştı. Weeknd önce evin fiyatını 25.9 milyon dolar olarak belirlemiş ancak ardından 19.3 milyon dolara düşürmüştü. Bu fiyat düşüşünden sonra da Madonna evi satın almıştı.

Tam bir yıl sonra, Madonna evi sattı, üstelik Weeknd’in belirlediği fiyatla bu satışı gerçekleştirdi. Şimdi Madonna, Hidden Hills’teki mülkünü 25.995 milyon dolar karşılığında boşaltmaya çalışıyor.

12.000 metrekarelik ana ev ve iki yatak odalı misafirhane, ünlülerin sevdiği Hidden Hills’te yaklaşık üç dönümlük bir arazide oturuyor.

Hidden Hills, Kylie Jenner, Kim Kardashian ve Justin Bieber gibi isimlerin tercih ettiği bir bölge.

Malikânede yedi yatak odası, bir ev sinema sistemi ve bir çalışma odası bulunuyor. Ayrıca ışıklandırılmış, fütüristik görünümlü bir şarap mahzeni de bulunuyor.

Evin ebeveyn yatak odasının kendi şöminesi ve arka bahçeye bakan bir balkonu var. Son iki sahibi müzisyen olduğundan, listede evin bir müzik salonu olduğu da belirtiliyor.

Bunların yanında tam boy basketbol sahası da bulunuyor.

Malikâneye kendi özel dokunuşunu ekleyen Madonna’nın yakın zamanda ahırda bir ev jimnastiği ve dans stüdyosu inşa ettiği de söyleniyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre The Weeknd, Hidden Hills mülkünü ilk olarak 2017’de 18,2 milyon dolara satın almıştı.

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