Madonna ‘Virüs herkesi eşit yaptı’ dedi 1 milyon dolar bağışladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, geçen hafta yaptığı açıklama ile gündem olmuştu. Farkındalık yaratmak yerine tartışma yaratan isim, virüsün dünyadaki herkesi eşitlediğini söylemesinden sonra tepki çekince, hastalığa tedavi bulmak için çalışan 7 farklı araştırma laboratuvarına fon sağlamayı planlayan Bill ve Melinda Gates Vakfı’na 1 milyon dolar bağışladı.

‘İLAÇ BULMA ÇABASINA ORTAK OLUYORUM’

Madonna Instagram üzerinden paylaştığı videoda “Bireysel ve küresel olarak olağanüstü bir durum yaşadığımız aşikar… Bunu kabullenmenin, hayata geçirmenin ve yaşam biçimimi değiştirmenin zaman aldığını kabul etmek zorundayım… Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın corona virüsü engelleyecek ya da tedavi edecek bir ilaç bulma çabasına ortak oluyorum” dedi…