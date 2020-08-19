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Madonna’dan tepki çeken doğum günü! Çocuklarının gözü önünde uyuşturucu kullandı
ABD'li ünlü şarkıcı Madonna, 62. yaşını kutladığı Jamaika'da tartışma yaratan görüntülere imza attı. Şarkıcının yaşı küçük çocuklarının gözü önünde uyuşturucu kullanması tepki çekti.
Sozcu.com.tr
Magazin 19 Ağustos 2020 - 09:50

Pop müziğin efsane ismi Madonna, 62 yaşına girdiği doğum gününü Jamaika’da kutladı. Ünlü şarkıcı festival havasına çevirdiği kutlamalara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Madonna’nın uyuşturucu maddeyle verdiği poz.

Madonna’nın yeni yaşını kutlayanlar arasında 26 yaşındaki sevgilisi Ahlamalik Williams, çocukları Lourdes Leon (23), David Banda (15), Mercy James (14) ve 7 yaşındaki ikizleri Estere ile Stelle de yer aldı.

Ünlü şarkıcının 7 yaşındaki ikizleri de partideydi.

Ünlü şarkıcının Guy Ritchie’den olan oğlu Rocco’nun doğum gününde olmaması dikkat çekti. Madonna’nın paylaşımlarında uyuşturucu madde kullandığı görülürken, pek çok kullanıcı ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

Madonna ve ilk çocuğu Lourdes.

Lourdes haricindeki tüm çocukların 18 yaş altında olduğuna dikkat çekilirken, böyle bir ortamda bulunmalarının sakıncalı olduğu belirtildi.

Madonna’nın ilginç dansı dikkat çekti.

Buna rağmen paylaşım yapmaktan geri durmayan Madonna, kendini dans pistine attığı ve Lourdes’le pasta üflediği anları gözler önüne serdi.

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Son güncelleme: 09:58 - 19.08.2020
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