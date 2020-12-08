Madonna’nın kızı Lourdes Leon modelliğe soyundu
ABD’li şarkıcı Madonna’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren kızı Lourdes Leon, bir iç giyim markasının tanıtımında yer aldı.
24 yaşındaki Leon, Parade x Juicy ortaklığındaki yeni kreasyon için kamera karşısına geçti. Leon, markanın yeni ürünlerini sergilediği birbirinden çarpıcı pozlar verdi.
Markanın reklam kampanyasında Leon’un yanı sıra aralarında Ashley Graham’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü modelin yer alması dikkat çekti.
Madonna’nın altı çocuğundan biri olan Leon, Kübalı oyuncu Carlos Leon’la olan birlikteliğinden dünyaya gelmişti.