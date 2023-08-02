Madonna’nın kızından cesur pozlar
Madonna'nın en büyük kızı Lourdes, bir marka için cesur pozlar verdi.
“Popun Kraliçesi” Madonna ve oyuncu Carlos Leon’un 26 yaşındaki kızı Lourdes Leon, cesur pozlarıyla annesinin izinden gitmeye devam ediyor.
Leon, son olarak bir Avustralya moda markası için cesur pozlar verdi.
Fotoğrafçı Carlota Guerrero tarafından çekilen karelerde genç kadın, zincirli deri bikini parçalarının arkasında görülüyor.
Bir karede de Lourdes, tümüyle çıplak bir şekilde bilgisayarın önünde oturarak poz veriyor.
Madonna’nın kızı daha önce de cesur fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.