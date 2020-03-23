Madonna’nın “Salgın herkesi eşitledi” sözlerine tepki yağdı

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerine kapanan ve çektikleri videolarla hayranlarına seslenmeye, uyarılar yapmaya devam eden dünyaca ünlü isimlerin arasına Madonna da katıldı.

Banyo yaparken küvetin içinde çektiği videoda söylediği sözler nedeniyle Madonna’nın bu paylaşımı farkındalık yaratmak yerine, tartışma yarattı.

Küvette çıplak bir şekilde oturarak corona virüsü ile ilgili hislerini paylaşan Madonna, salgının dünyadaki insanları eşitlediğini savundu.

“SALGINLA İLGİLİ MUHTEŞEM OLAN ŞEY BİZİ EŞİT HALE GETİRMESİ”

Madonna, Twitter hesabından paylaştığı videoda, “Salgın büyük bir eşitleyici ve onunla ilgili en kötü şey aynı anda onun en iyi yanı. Salgınla ilgili korkunç olan şey hepimizi bir çok açıdan eşit hale getiriyor olması. Salgınla ilgili muhteşem olan şey ise bizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması” dedi.

“EN ÇOK ACIYI FAKİRLER ÇEKECEK”

Fakat ünlü şarkıcının bu sözleri, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Madonna’nın söylediklerini olumlu bulanların yanı sıra, birçok hayranı ünlü ismi eleştiri yağmuruna tuttu.

İnsanların eşit olmadığını savunan bir takipçi, yaptığı bir yorumda, “Özür dilerim kraliçem, seni çok seviyorum ama biz eşit değiliz. Aynı hastalıklar nedeniyle ölebiliriz ama en çok acıyı fakirler çekecek. Bu trajediyi romantize etmeyin” dedi.

Başka bir Twitter kullanıcısı ise Madonna’ya, “Eğer gemi batıyorsa, banyonda senin için çalışan insanlarla birlikte gerçekten birlikte batacağınızı mı düşünüyorsun?” sorusunu yöneltti.