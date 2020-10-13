Madonna’nın son görüntüsü şaşırttı

Pembe saçı ve gözlüğüyle poz veren Madonna'nın paylaşımı takipçilerini şaşırttı. Dünyaca ünlü şarkıcının gönderisinde en çok konuşulan detay yüz şeklindeki değişim oldu.

Sık sık estetik operasyon yaptırmasıyla bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Pembe saçı ve gözlüğüyle poz veren 62 yaşındaki Madonna’nın son görüntüsü takipçilerini şaşırttı.

Madonna’nın gönderisinde en çok konuşulan detay ise yüz şekli oldu. Şarkıcının paylaşımları takipçilerini ikiye böldü.

Kimileri, “Bu üzücü, sana neler oluyor?” derken kimisi ise Madonna’nın bu görüntüsünün uygulamanın efektlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Instagram, geçen aylarda Madonna’nın kişisel hesabına, yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle müdahale etmişti. Amerikalı şarkıcının yaptığı bir corona virüsü paylaşımı, yanlış bilgi içerdiği iddiasıyla engellenmişti.