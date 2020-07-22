Madonna’ya, eşcinsellerin haklarını savundu diye 1 milyon dolar ceza kesildi

Rus Hükümeti, Madonna'ya sekiz yıl önce bir konserde yaptığı konuşma nedeniyle bir milyon dolar ceza kesti. 'Eşcinsel topluluğu desteklediği' için kesilen ceza hakkında konuşan Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Bu parayı asla ödemedim" dedi...

Dünyaca ünlü pop ikonu Madonna’nın Rus hükümeti ile başı dertte. Sekiz yıl önce bir konserinde eşcinsel topluluğu savunduğu, haklarını koruduğu bir konuşma yapan Madonna’ya, hükümet tarafından 1 milyon dolar ceza kesildi. 61 yaşındaki pop ikonu, önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımında, “8 yıl önce St. Petersburg'da bir konserde bu konuşmayı yapmıştım. Hükümet eşcinsel topluluğu desteklediğim için beni bir milyon dolar para cezasına çarptırdı. Asla ödemedim” mesajını yazarken, “Konuşma özgürlüğü” etiketini de kullandı.

Madonna, o döneme ait videoyu da paylaştı. Ünlü isim sekiz yıl önce çekilen videoda “Eşcinsel toplulukların ve eşcinsel insanların burada ve dünyanın her yerinde olduğunu ve eşit haklara; onurla, saygıyla, hoşgörüyle, şefkatle, sevgiyle muamele görmek için aynı haklara sahip olduğunu söylemek için buradayım” diyor.