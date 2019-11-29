Magazine yabancı

Sen Anlat Karadeniz'deki rolü ile tanınan Ulaş Tuna Astepe, magazin muhabirlerini karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Şiddet sahneleri ile sık sık gündeme gelen ve geçtiğimiz hafta final yapan Sen Anlat Karadeniz’deki performansıyla yıldızı parlayan oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Cihangir’de bir arabanın üzerinde görüntülenmiş, bu görüntüler sosyal medyaya damga vurmuştu.

Ulaş Tuna Astepe, önceki gün yine Cihangir’deydi. Marketten kahvaltılık alan oyuncu, habercilerle karşılaşınca şaşırdı. Arabanın üzerindeki fotoğrafı ile ilgili sorulara cevap vermeyen Astepe, “Ben hiç alışık değilim. Bilmem ki böyle magazin” dedi ve evinin yolunu tuttu.