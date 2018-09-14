Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime’si ‘Kötü kadın’ oldu

Bir zamanların fenomen dizisi Mahallenin Muhtarları'ndaki Fadime karakterine can veren Aydan Burhan 'Kötü kadın' olarak döndü.

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Oyuncu Erkan Can ile yakaladığı başarılı uyumla milyonlar tarafından sevilen Aydan Burhan, Mahallenin Muhtarları dizisinin sonrasında büyük reytingli bir yapımda boy gösterme şansı yakalayamadı. Seyircilerin kalbinde her zaman için Fadime olarak kalan Aydan Burhan bir süre önce Kadim Dostum adlı dizide boy göstermiş ve aşırı kilolu görüntüsüyle dikkat çekmişti.

Bu dizinin sonrasında bir süre daha ortalıkta görünmeyen Burhan, geride bıraktığımız akşam ilk bölümü yayınlanan ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde seyircinin karşısına çıktı. Dizinin başrol oyuncusuna kötü bir tuzak kuran kötü kadın olarak kamera karşısına geçen Aydan Burhan’ın yeni görüntüsü onun yıllar içerisindeki değişimini de gözler önüne serdi.