Mahkeme ‘kelepçe sözleşme’ davasında Edis’i haklı buldu

Popçu Edis Görgülü, kendisine imzalatılan ve bilirkişilerin 'kelepçe gibi sözleşme' dediği anlaşmayı fesih ettiği iddiasıyla kendisinden bir milyon TL isteyen menajerlik ve yapım şirketinin açtığı davayı kazandı.

Ünlü popçu Edis çıkışta olduğu 2014 yılında sözleşme imzaladığı menajerlik ve yapım şirketiyle yaptığı sözleşmeyi haksız feshettiği iddiasıyla açılan davayı kazandı.

PDND Müzik Prodüksiyon ve Organizasyon Şirketi, Edis Görgülü ile 2014 ve 2015 yıllarında iki ayrı yapım ve menajerlik hizmetlerini içeren sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre Edis Görgülü’ye 30 müzik yapıtını içeren 3 albüm, 6 single albümü yapılacaktı. Edis bu albümleri menajerlik ve yapım şirketi hesabına seslendirecek, şirket de tanıtım ve faaliyetlerini yapacaktı.

SÖZLEŞMEDEN BEKLENEN FAYDAYI GÖRMEDİM

Ancak Edis Görgülü 3 Ekim 2016’da menajerlik şirketine ihtarname çekerek sözleşmeyi baskı altında imzaladığını, sözleşmenin taraflara yüklediği edimler arasındaki dengenin aşırı derece bozulduğunu iddia etti. Sözleşme nedeniyle maddi kazanımlar elde edemediğini belirten Edis Görgülü, büyük zarara uğradığını, yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen kendisine ödeme yapılmadığını ileri sürdü. Sözleşmenin beklenen faydayı sağlamadığını belirten Edis Görgülü, şirket ile arasındaki sözleşmeyi fesih etti.

SÖZLEŞMEYİ HEVESLE İMZALADI

PDND şirketi Edis’in sözleşmeyi haksız feshettiğini belirterek, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne ‘alacak’ davası açtı. Edis’in ilk çalıştığı menajerlik şirketinin kendileri olmadığını belirten PDND şirketi, sanatçının kendileri ile sözleşmeyi hevesle imzaladığını belirtti.

HAKSIZ FESHE KILIF UYDURUYOR

PDND şirketi “Edis 25 yaşında, üniversite eğitimi alan, 2 dizide oynamış ve daha önce menajerle çalıştığı düşünüldüğünde sektörü bilmediği tanımlamasının haksız feshe kılıf uydurma olduğu görülmektedir” dedi.

198 TAKİPÇİSİ VARDI

PDND şirketi dilekçesinde Edis’in sözleşme imzaladığında sosyal medyada 198 takipçisi var iken bugün 132 bin takipçiye ulaştığını söyledi.

BANA HARÇLIK VERİYORLAR

Edis ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde konser ve single albümlerden sonra şirketin kendisine harçlık verir gibi cüzi bedeller ödendiğini ileri sürdü.

BİLİRKİŞİ: SÖZLEŞME KELEPÇE

Mahkeme tarafından belirlenen bilirkişiler, davaya yönelik hazırladıkları raporda sözleşmenin kelepçe sözleşme olduğunu belirtti. Sözleşme maddelerini inceleyen bilirkişiler Edis Görgülü’nün gerek kişilik ve manevi haklarını gerekse ekonomik özgürlüğünü ve geleceğini aşırı ölçüde sınırlayıcı nitelikte olduğunu belirtti.

ŞİRKETE BAĞIMLI HALE GETİRİLMİŞ

Bilirkişi raporunda, “Edis’in sözleşme edinimlerini yerine getirmesinden ziyade PDND şirketine bağımlı hale gelecek şekilde bir faaliyet şekli öngörüldüğü hususları birlikte değerlendirildiğinde sözleşmenin kelepçe sözleşme olduğu kanaatine varılmıştır” dendi.

CEZAİ ŞARTI ÖDESİN

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Şirketi avukatı, bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek cezai şart alacaklarının doğduğunu söyledi. Islah dilekçesi nedeniyle bir milyon TL tazminat talep ettiklerini belirten avukat, davanın kabul edilmesini istedi.

GENEL AHLAKA AYKIRI

Edis Görgülü’nün avukatı ise sözleşmenin ‘kelepçe sözleşme’ niteliğinde olduğu, alınan bilirkişi raporu ile sabit olduğunu belirtti. Görgülü’nün avukatı, “Genel ahlaka aykırı olarak düzenlenen sözleşmenin tümden batıl olduğunu düşünüyoruz. Dava reddedilsin” dedi.

Mahkeme Edis’in sözleşmeyi fesih etmesini haklı bularak PDND şirketinin bir milyon TL istediği davayı reddetti.