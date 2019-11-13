Instagram hesaplaşması mahkemeye taşındı

Yurtdışında yaşayan iş insanı Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile ilişkisinden doğan 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ile ilgili eski partnerine dava açtı. Akkaya'nın çocuğun fotoğraflarını ticari ve reklam amaçlı kullandığını ileri süren Önbilgin, fotoğrafların sosyal medyadan kaldırılmasını talep etti. Deniz Akkaya ise mahkemede, "Efe Önbilgin çocuğumu ne görmekte ne de nafakasını ödemektedir. Ben çocuğuma zarar verecek hiçbir şey yapmam. Çocuğum babasıyla konuşmak istiyor, ancak kendisine ulaşamıyoruz" dedi.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan Efe Önbilgin, dilekçesinde Deniz Akkaya ile yaşadığı birlikteliğinden 2009’da Ayşe adında bir çocuklarının olduğunu belirtti. Daha sonra ilişkilerinin bitmesi üzerine karşılıklı açılan davalarla hukuki sürecin devam ettiği belirtilen dilekçede şöyle denildi: “Taraflar arasındaki bu tartışma ve davalar süreci küçük kızı olumsuz etkilemiştir. Küçük Ayşe'nin annesinin yanında babasıyla konuşmaktan kaçındığı pedagog raporuna yansımıştır. Her ne kadar velayeti kendisinde olmasa da çocuğun gelişiminde Efe Önbilgin'in de söz hakkı vardır. Instagram’da 760 bin takipçisi olan, reklam ve ticari amaçlı mayo ve bikinilerle poz veren Deniz Akkaya, küçük Ayşe'yi de bikinili halde bir firmanın reklamlarında kullanmıştır. Küçük kızın bikinili fotoğraflarını istismara açık bir şekilde sosyal medya hesabından yayınlamıştır. Küçük kızın bu fotoğrafları sosyal medyada birçok tepkilere neden olmuştur. Öncelikle Deniz Akkaya'nın çocuğun menfaati için görsellerini sosyal medyada kullanmasının durdurulmasını ve ticari amaçlı kullanmasının yasaklanmasını talep ediyoruz” dedi.

“NAFAKA ÖDEMİYOR, ÇOCUĞUNU DA GÖRMÜYOR”

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına davalı Deniz Akkaya avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmaya katılmayan davacı Efe Önbilgin'i de avukatı temsil etti. Davacı Efe Önbilgin'in avukatı, “Görseller halen yayınlanmaya devam etmektedir” dedi. Davalı Deniz Akkaya da, “Davacı kötü niyetlidir. Çocuğu ne görmekte ne de nafakasını ödemektedir. Çocuğum babasıyla konuşmak istiyor, ancak kendisine ulaşamıyoruz. Nerede oturduğunu da bilmiyoruz. Çocuğumun ne eğitimi ne de sosyal etkinlikleri dahil hiçbir şeyle ilgilenmemektedir. Okuduğu okulu dahi görmemektedir. Bilirkişiler evimize gelerek bizimle görüşme yaptı. Davacının talepleri tamamen bahanedir. Ben çocuğuma zarar verecek hiçbir şey yapmadım” dedi. Akkaya'nın avukatı da, “Davacı nafakaları hiçbir şekilde ödememiştir. Deniz Akkaya ve çocuğu rahatsız etmek için bu talepte bulunmuştur. Çocuğun görselleri hiçbir yerde paylaşılmamış, sadece Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabında yer almaktadır. Bu paylaşımlar çocuğun yüksek menfaatine aykırı değildir” dedi.



FOTOĞRAFLARIN KALDIRILMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme bu aşamada Efe Önbilgin'in çocuğun görsellerin paylaşımlarının durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

“SENELER SONRA HUZURSUZLUK VERMEK İÇİN AÇILAN BİR DAVA”

Duruşma çıkışı açıklama yapan Deniz Akkaya, “Felaket bir bozgunla, benim şahsi özgür irademle kızım daha fazla babasıyla görüşsün diye izin verdiğimi sakladı. Önceki davalarımızda hakim çocuğun velayetini bana verdi. Çocuğumu koşulsuz şartsız yurtdışına çıkarmakta özgürüm. Hatta imza almama bile gerek yok. Seneler sonra huzursuzluk vermek için açılan bir dava. Velayeti zaten istemiyor, böyle bir sorumluluk da istemiyor” dedi.