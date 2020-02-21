Mahkemeden Deniz Akkaya’ya tedbir kararı!

İş insanı Efe Önbilgin'in 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine annesi Deniz Akkaya'ya karşı açtığı davada, mahkeme Akkaya'nın sosyal medya hesabında yer alan fotoğraf, video ve benzeri görsellerin kullanılmasını tedbiren durdurdu.

Efe Önbilgin avukatı aracılığıyla açtığı davada kızı Ayşe hakkında koruma önlemlerinin alınması, görsellerinin sosyal medyada kullanılmasının durdurulması, görsel ve videolarının sosyal medyada ticari amaçla kullanılmasının yasaklanması ve mevcut paylaşımlarının kaldırılmasını istemişti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki bugün görülen duruşmaya Efe Önbilgin’in avukatı ve Deniz Akkaya’nın avukatı katıldı.

“BİZ DENİZ AKKAYA’NIN ANNELİĞİNİ SORGULAMIYORUZ”



Deniz Akkaya’nın sosyal medyada 760 bin takipçisi olduğunu belirten Efe Önbilgin’in avukatı Ayten Yılmaz, “Bilirkişi bu durumun çocuğun zararına olduğu ve çocuğun geleceğinin tehlikeye düşeceğini belirtmiştir. Biz öncelikli olarak çocuğun görsellerinin yayınının durdurulmasını ve Deniz Akkaya için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz” dedi. Biz davalının anneliğini sorgulamıyoruz. İyi bir anne olabilir ancak Ayşe’nin görüntülerinin Deniz Akkaya’nın kullanmış olduğu dijital ortamda kullanılmasının çocuğun zararına olduğunu düşünüyoruz. Bilirkişi raporu da bu yöndedir” dedi.

SADECE BİYOLOJİK BABA

Deniz Akkaya’nın avukatının mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde ise çocuğun menfaatinin ve gelişmesinin tehlikeye düşmediği, Efe Önbilgin’in çocuğuyla ilgilenmediği, arayıp sormadığı, nafakasını ödemediği, çocuğun biyolojik babası olma dışında bir bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

“DENİZ AKKAYA MÜKEMMEL BİR ANNEDİR”

Efe Önbilgin’in dava açma niyetinin Deniz Akkaya’yı yıpratmak olduğunu belirten avukat Aysel Özkan, “Müvekkilim mükemmel bir annedir. Söz konusu fotoğraflar ticari amaçla kullanılmamıştır. Ayşe Teknolojide Kadın Derneği’nin düzenlediği bir programa en genç üye olarak katılmıştır. Ayşe’nin mahkemede dinlenmesini istiyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLARA TEDBİR



Küçük Ayşe’nin gelecek celse tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, Deniz Akkaya’nın sosyal medya hesabında yer alan fotoğraf, video ve benzeri görsellerin kullanılmasının tedbiren durdurulmasına hükmetti.

BİLİRKİŞİ “DENİZ AKKAYA DANIŞMAN ATANSIN” DEMİŞTİ



Bir önceki celse davayla ilgili bilirkişi raporu mahkemeye ulaşmıştı. Deniz Akkaya’nın dış yaşam gerçekliğinde düşünce, tutum ve davranışlarının çocuğun sağlığına ve gelişimine yönelik katkısının büyük olduğunun belirtildiği bilirkişi raporunda, sosyal medya kullanımında çocuğun gelecekteki durumunu olumsuz etkileyebileceği veya zarar verebileceğine yönelik farkındalığa ulaşılmasına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık tedbirinin uygun olacağı görüşüne yer verilmişti.

