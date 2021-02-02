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Mahmut Tuncer geceyi hastanede geçirdi

Türkücü Mahmut Tuncer (59) yüksek tansiyon şikayetiyle dün gece hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 17:46, 02/02/2021
Haberler Magazin
Mahmut Tuncer geceyi hastanede geçirdi

Mahmut Tuncer, dün gece omuz ağrısı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Mahmut Tuncer, gece de tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

Sabaha kadar hastanede kalan Mahmut Tuncer taburcu edildi.

“TEDAVİ SÜRECİMİZ BAŞLAYACAK”

Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirterek “Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek” dedi. DHA

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Corona İngiltere Sağlık yüksek tansiyon
Yayınlanma Tarihi:17:44,