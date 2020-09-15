Mahmut Tuncer yakın arkadaşı Abdurrahman Delen’in oğlunun nikah şahidi oldu

Kadına şiddete yönelik yazdığı şarkı ve şiirler ile gündemde olan başarılı halk ozanı sanatçı Abdurrahman Delen’in oğlu Samet Can Delen önceki akşam Elif Aydın’la dünya evine girdi. Beykoz’da bulunan Çavuşbaşı Kasrı’nda kıyılan nikahta Mahmut Tuncer nikah şahitliği yaptı.

“MUTLULUĞA ŞAHİT OLMAK GÜZEL BİR DUYGU”



Yakın dostu Abdurrahman Delen’le ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuncer, “Mutluluğa şahit olmak çok güzel bir duygu. Dostum Abdurrahman’ı bu mutlu günlerinde yalnız bırakamazdım. Oğlumuzu evlendiriyoruz. Mutluluklar diliyorum” ifadelerinde kullandı.

Pandemi sürecin de iki tane sinema filminin ertelendiğini söyleyen Mahmut Tuncer, sonrasında sahneye çıkarak gelin ve damat için şarkılarını seslendirdi.

