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Mahmut Tuncer yakın arkadaşı Abdurrahman Delen’in oğlunun nikah şahidi oldu
Mahmut Tuncer yakın arkadaşı Abdurrahman Delen’in oğlunun nikah şahidi oldu
Mahmut Tuncer önceki akşam yakın arkadaşı Abdurrahman Delen'in oğlu Samet Can Delen'in nikah törenine katıldı. Tuncer, nikah töreni sonrası hayatını birleştiren yeni çift için sahne aldı.
Magazin 15 Eylül 2020 - 10:16

Kadına şiddete yönelik yazdığı şarkı ve şiirler ile gündemde olan başarılı halk ozanı sanatçı Abdurrahman Delen’in oğlu Samet Can Delen önceki akşam Elif Aydın’la dünya evine girdi. Beykoz’da bulunan Çavuşbaşı Kasrı’nda kıyılan nikahta Mahmut Tuncer nikah şahitliği yaptı.

“MUTLULUĞA ŞAHİT OLMAK GÜZEL BİR DUYGU”

Yakın dostu Abdurrahman Delen’le ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuncer, “Mutluluğa şahit olmak çok güzel bir duygu. Dostum Abdurrahman’ı bu mutlu günlerinde yalnız bırakamazdım. Oğlumuzu evlendiriyoruz. Mutluluklar diliyorum” ifadelerinde kullandı.

Pandemi sürecin de iki tane sinema filminin ertelendiğini söyleyen Mahmut Tuncer, sonrasında sahneye çıkarak gelin ve damat için şarkılarını seslendirdi.

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Son güncelleme: 10:25 - 15.09.2020
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