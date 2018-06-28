Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, adli para cezasına çarptırıldı

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Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer Şişli’de motosikletli Merhaz Elçi’ye çarparak yaralanmasına neden olmuştu. Tuncer hakkında ‘taksirle yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 59'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Gizem Tuncer ile şikayetçi Merhaz Elçi’nin avukatları katıldı.

“TUNCER, MADDİ ZARARIMI KARŞILADI AMA ŞİKAYETİM DEVAM EDİYOR”

Müşteki Merhaz Elçi’nin avukatı, “Sanık maddi zararımızı gidermiştir ancak şikayetimizden vazgeçmiyoruz” dedi. Tuncer’in avukatı da zararı karşıladıklarını belirterek müvekkilinin beraatini istedi.

MAHKEME TUNCER’İN EKONOMİK DURUMUNU DİKKATE ALDI… GÜNLÜĞÜ 20 TL’DEN CEZA VERDİ…

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, Tuncer hakkındaki ‘taksirle yaralama’ suçunun sabit olduğunu belirterek, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman ile kusur oranını dikkate alarak Tuncer’in 120 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Cezada iyi hal indirimi yapan mahkeme, cezayı 100 gün adli para cezasına indirdi. Mahkeme, sanığın ekonomik durumunu göre, günlüğü 20 TL olmak üzere 2 bin TL adli para cezasına hükmetti. Mahkeme sanığın sabıkasız oluşu, kişilik özelliklerine göre yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirerek verdiği cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme Tuncer’in 5 yıl içinde kasten bir suça karışmadığı takdirde davanın düşeceğine hükmetti.

“TUNCER’İN KIZI OLDUĞUMU ÖĞRENİNCE BENDEN YÜKSEK MEBLAĞLAR İSTEDİ”

Gizem Tuncer önceki duruşmada verdiği ifadesinde, “Kaza sonrası aracımı durdurup ambulansı aradım. Davacı ile hastanede ilgilenip evine bıraktım. Kaza sonucu oluşan hasar nedeni ile telefon numaramı verdim. Hastane sonrası tekrardan kendisini arayarak özel bir hastaneye görünmesini istedim ancak şikayetçi Merhaz, iyi olduğunu söyleyip teklifimi kabul etmedi. Mahmut Tuncer'in kızı olduğumu öğrendikten sonra benden yüksek meblağlar istemeye başladı. Bende bu durumu kabul etmediğimi söyledim” demişti.