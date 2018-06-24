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Mahsun Kırmızıgül: Ayakta duramayıp oy kullanmaya gelen…
Mahsun Kırmızıgül: Ayakta duramayıp oy kullanmaya gelen…
Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen kimliklerini taşıyan Mahsun Kırmızıgül, oyunu kullanırken gördüğü manzarayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 24 Haziran 2018 - 11:45

Milyonlar bugün sandık başına giderken ünlü isimler de oy verme işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül oldu. Oturduğu yerin yakınında bulunan sandıkta oy veren Kırmızıgül burada gördüğü manzarayı sosyal medya hesabından şu satırlarla paylaştı: “Seçim için gittiğim okulun koridorlarında ayakta duramayıp oy kullanmaya gelen yaşlı insanların heyecanları görülmeye değerdi. Yolsuzlukların yaşanmadığı, yasaksız, yalansız, temiz ve barış dolu bir ülkenin özlemiyle Seçim 2018 hayırlı olsun”

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Son güncelleme: 11:46 - 24.06.2018
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