Mahsun Kırmızıgül kimdir, kaç yaşında?

Mahsun Kırmızıgül, yaptığı bestelerle ve filmlerle bugüne kadar adından sıkça söz ettirdi. Şu günlerde ise Alişan ile 20 yıllık küslüklerini sonlandıran Mahsun Kırmızıgül'in hayatı da araştırılıyor. İşte Mahsun Kırmızıgül'ün hayatıyla ilgili bilinmeyenler...

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül'ün gerçek adı Abdullah Bazencir'dir. Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi.

Annesinin adı Faika, babasının adı ise Çerkez’dir. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikahlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl’e gitti. Kırmızıgül, ilkokul çağına geldiğinde aile Diyarbakır’a göç etti. İlk ve Orta okulları Diyarbakır’da bitirdi. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başlamış, Kırmızıgül de ailenin geçimini sağlayabilmesi için çiğ köftecide çalışmış ve çaycılık yapmıştır.

MAHSUN KIRMIZIGÜL’ÜN KARİYERİ

1981 yılında müzik çalışmalarına başlayan şarkıcı amatör olarak altı albüm yaptı. Prestij Müzik, Mahsun Kırmızıgül’le birlikte yüzde 600’lere varan büyük bir atılım göstererek 5 yıl içinde müzik sektöründe zirveye taşındı. Özcan Deniz Yalan mı; Haluk Levent Bir Gece Vakti; Seda Sayan Ah Geceler; Alişan Var ya; Ayhan Aşan Sen de mi; Ertuğrul Polat Gittiğin O Gün; Gülşen Yiğidim gibi çalışmaların, besteleri ve müzik yönetmenliğinde çalıştı. Şirketin birçok sanatçısına da müzikal anlamda bestelerini verdi.

1994 yılında yayınladığı albümü “12’den Vuracağım”‘dan “Bebeğim Benim” şarkısı ile pop şarkıların yayınlandığı pek çok televizyon müzik listelerinde bir Arabesk / Fantezi şarkısı olarak yüksek başarı yakaladı. 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde Arabesk En İyi Erkek kategorisinde aday gösterildi.

1998 Mayıs’ta çıkardığı Yıkılmadım adlı albümü ile o zamanlar müzikal anlamda imzasını atan Mahsun Kırmızıgül, bu albümü için toplam üç video klip çekti. Bu albüm şimdiye kadar 2.500.000 adet sattı.

1998 Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde halkın verdiği oylarla üç ayrı dalda ödül aldı. “Fantezi Müzik” dalında “Yılın Sanatçısı” seçilirken, “Yıkılmadım” adlı parçası da “Yılın Şarkısı” seçildi.1998’in en çok satan albümü ise 2.500.000 satış ile Yıkılmadım adlı albümü idi.

Sanatçı ayrıca aynı yıl içinde “Türk Halk Müziği” dalında Altın Kelebek ödülünü alarak “Yılın Sanatçısı” seçildi. Magazin Gazeteciler Derneği’nin geleneksel ödülünde ise yine “Yılın Sanatçısı” seçildi.

2010 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği “New York’ta Beş Minare” adlı sinema filminde başrollerde Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül Robert Patrick, Gina Gershon, Danny Glover rol aldı.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı “Mucize” adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.

Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile Amerika’nın Los Angeles kentinde evlendi.