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Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Hülya Avşar ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafı paylaştı
Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Hülya Avşar ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafı paylaştı
Mahsun Kırmızıgül Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf ile herkesi geçmişe götürdü. Özcan Deniz, Hülya Avşar, Nalan, Demet Akalın gibi isimlerin yer aldığı nostaljik fotoğraf beğeni topladı...
Magazin 16 Haziran 2020 - 08:37

Ünlü sinemacı ve türkücü Mahsun Kırmızıgül, bir gazino sahnesi için Özcan Deniz, Hülya Avşar, Demet Akalın, Nalan’la birlikte çekilen fotoğrafını Twitter’da ve Instagram’da ‘Olay fotoğraf’ diyerek paylaştı ve fotoğrafta giydiği ceketin hikayesini şöyle anlattı: “Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Ben de bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı.”


Kırmızıgül, Hülya Avşar ve Demet Akalın hakkında da konuştu: “Hülya Avşar, Al Pacino'nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boyunundaki fular ile benden beter. Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı, müzik yapmayı özledim.”

Son güncelleme: 09:20 - 16.06.2020
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