Mahsun Kırmızıgül: Yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz

Mahsun Kırmızıgül, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kırmızıgül, Taliban sözcüsünün, Türkiye'yle ilgili 'kardeşlik' vurgulu açıklamasını sert sözlerle eleştirdi: Afganistan'daki kafa kesen katiller, sömürgecilerin beslemesi, yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz.

SOZCU.COM.TR

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Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin yankıları sürüyor. Şarkıcı-yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sonraki hamlenin İran ve Afganistan arasında savaş çıkarmak olduğunu öne sürerek, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu:

– Yeni senaryo yazılmış. Yok edemedikleri İran İslam Devletine karşı, Afganistan Sunni İslam Devleti tanınacak ve güçlendirilecek, silahlandırılıcak. Sonrasında ise BOP'nin final sahnesinde bu iki ülke savaştırılacak. Bu kirli oyun mezhepçi ülkeleri de içine alıp paramparça edecek.

– Afganistan’daki kafa kesen katiller, sömürgecilerin beslemesi, yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz. Ülkesine karşı darbe yapan bu canilere, emperyalizminin maşası olan bu ırz düşmanlarına kardeşim diyenleri sakın unutmayın. Çünkü aynı oyunu bu ülkede oynayacaklar.