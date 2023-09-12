Mahsun Kırmızıgül’den eleştirilere yanıt

Sahneye şort ve ceketle çıktığı için eleştirilen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ceket altına giydiği şort ile sosyal medyada gündem oldu.

Sahneye şortla çıktığı için eleştirilen Kırmızıgül, Instagram hesabından açıklama yaptı.

“ISRARLA SAHNEYE ÇAĞIRDILAR”

Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı:

“1 ay önce sahnede şort giymemle ilgili sosyal medyada şimdi eleştiriler yapılıyor. Olay şöyle oldu. Bodrum’da program bitince sahneden indim ve üstümdeki kostümlerimi günlük giydiğim kıyafetlerle değiştirdim. 8-10 dakika sonra kulisin arka kapısından çıkarken, mekanı hınca hınç dolduran değerli dinleyicilerim bir daha çıkmam için ortalığı adeta yıktığını gördüm.”

“Seyircinin beni tekrar sahneye çağırdığını duyar duymaz, üstüme bir ceketi son anda giyerek tekrar sahneye çıkmak zorunda kaldım. Dinleyicilerden de giydiğim kıyafetimden dolayı özür diledim.”

“Şunu bilmenizi istiyorum. Ben dinleyenlerime, beni seven canlarıma sanat hayatım boyunca bir kez olsun saygısızlık yapmadım. İddia ediyorum benim kadar dinleyicilerine daha saygılı bir sanatçı yok bu alemde. Bu da böyle biline.”