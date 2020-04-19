Mahsun Kırmızıgül’den Köy Enstitüleri çıkışı

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Köy Enstitüleri'nin kapatılmasıyla ilgili "Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük, bu önemli okulları kapatmak olmuş" paylaşımıyla dikkat çekti.

Mahsun Kırmızıgül, Köy Enstitüleri ile ilgili Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Kırmızıgül’ün paylaşımına birçok kullanıcıdan yorum geldi”

BU ÜLKEYE YAPILMIŞ EN BÜYÜK KÖTÜLÜK

Kırmızıgül ,”Köy enstitüleri kapatılmayıp devam etseydi, ülkemiz bilim, sanat, iktisat, edebiyat, tarih, felsefe, tıp, mühendislik vb. alanlarda başka bir yerde olabilirdi. Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük, bu önemli okulları kapatmak olmuş” ifadelerinde bulundu.

