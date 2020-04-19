Mahsun Kırmızıgül’den Köy Enstitüleri çıkışı
Mahsun Kırmızıgül, Köy Enstitüleri ile ilgili Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Kırmızıgül’ün paylaşımına birçok kullanıcıdan yorum geldi”
BU ÜLKEYE YAPILMIŞ EN BÜYÜK KÖTÜLÜK
Kırmızıgül ,”Köy enstitüleri kapatılmayıp devam etseydi, ülkemiz bilim, sanat, iktisat, edebiyat, tarih, felsefe, tıp, mühendislik vb. alanlarda başka bir yerde olabilirdi. Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük, bu önemli okulları kapatmak olmuş” ifadelerinde bulundu.