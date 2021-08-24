Coronaya yakalanan Mahsun Kırmızıgül’ü şaşırtan mesaj

Corona virüsüne yakalanan Mahsun Kırmızıgül kendisine atılan "Abi corona olmuş, ölmüşsün" mesajına esprili bir yanıt verdi. Kırmızıgül daha sonra takipçisiyle arsanda geçen diyaloğu paylaştı.

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Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin, Amerika seyahati öncesi corona testi oldu. Test sonucu pozitif çıkan Kırmızıgül, seyahat tarihini erteledi. Evinde tedavi gören ve hastalığı hafif atlatan sanatçı, sosyal medya hesabından 8 ay önce Amerika’da yaptırdığı aşının önemine vurgu yaparak “O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim” dedi.

Mahsun Kırmızıgül kızıyla bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve şunları yazdı:

“Aşılanmak çok önemli. İki doz Biontech aşısı olmuştum ve maalesef beş yaşındaki kızımla corona olduk. O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o iki doz aşı sayesinde hiç hasta olmamış gibi coronayı ayakta atlattım.”

“Kızım Lavin’imde ise hiçbir şey yok, onun corona geçirdiğini anlamadık bile. İkimizin de test sonucu negatif çıktı. Arayan soran tüm dostlara kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Not: Aşıları 8 ay önce Amerika’da ücretsiz olmuştum.”

“ABİ CORONA OLMUŞ, ÖLMÜŞSÜN”

Takipçisinden gelen bir mesaja tepkisiz kalmayan Kırmızıgül, aralarında geçen diyaloğu da şu sözlerle paylaştı:

“Yurdumun insanı çok enteresan. Biri bana yazmış. ‘Abi duydum corona olmuş ölmüşsün doğru mu?’ cevap yazdım. ‘He öldüm, öbür taraftan yazıyorum sana’ Gelen soru; ‘Abi oralarda gerçekten huri var mı etrafta?’ Beni cennette hayal etmesi gülümsetti.”