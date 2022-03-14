Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi baltayla dehşet saçtı!
Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir 5 yıllık eşiyle telefonda tartıştı. Eşinin "Eve gelme" dediği Bazencir, öfkeyle eline baltayı alarak kapıyı kırdı. Yusuf Bazencir'in kırdığı kapının görüntüleri de ortaya çıktı.
Yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, 9 Mart’ta eşi Seval Bazencir ile telefonda tartıştı. İddiaya göre, Seval Bazencir kocasına “Eve gelme” dedi.
Yusuf Bazencir, saat 21.00’de Beşiktaş Kuruçeşme’deki eve giderek kapıyı çaldı. Açılmayınca eline aldığı baltayla kapıyı kırdı.
Seval Bazencir’in şikayeti üzerine kocası gözaltına alındı. Yusuf Bazencir emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bazencir adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, baltayla kırılan kapının görüntüsü de ortaya çıktı.