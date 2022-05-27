Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşine 1 yıl 11 ay hapis

İstanbul Beşiktaş'ta eşi Seval Bazancir'in evine baltalı saldırıda bulunan türkücü Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'in yargılanmasına başlandı. Mahkemede Seval Bazancir şikayetinden vazgeçtiğini söylese de hakim suçun sabit olduğunu belirterek Yusuf Bazancir'i 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Yusuf Bazancir katıldı. Şikayetçi Seval Bazancir ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Yusuf Bazancir olay günü eşiyle telefonda tartıştıklarını söyleyerek, “Eve gittiğimde eşim kapıyı açmadı. Ben de ısrar ettim. Düzenli sinir ilaçları kullanıyorum. İlaçlarım içerideydi. Kapıyı açmayınca öfkelendim. Kapıyı kırarım dedim. Kıramazsın dedi. O anlık öfkeyle baltayı alarak kapıya vurdum. Tek amacım içeri girip ilaçlarımı almaktı. Fiziki şiddet aklımdan geçmedi. Bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Tehdit etmedim, küfür etmiş olabilirim. Şu an eşimle sıkıntımız yok. Tatsız bir olay yaşadık. Keşke yaşanmasaydı” dedi.

“BUGÜNE KADAR EŞİM TARAFINDAN UYGULANAN ŞİDDET OLMADI”

Şikayetçi Seval Bazancir ise eşine çok sinirlendiği için kapıyı açmadığını söyleyerek, “Israrla ilaçlarını istedi. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Kapıyı açmayacağımı söyleyince, açarım dedi. Ben de açamazsın dedim. O sırada bahçede olan baltayı alarak kapıya vurdu. Ben de KADES uygulamasından yardım istedim. Bugüne kadar eşim tarafından bana uygulanan bir şiddet olmadı. Olay sırasında tehdit etmedi ancak küfür etti. Eşimden şikayetçi değilim” diye konuştu.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, şikayetçi Seval Bazancir’in sanığın kendisini tehdit etmediğini söylediği, ifade ve deliller değerlendirildiğine mağdurun ilk ifadesi geçerli olduğu aktarıldı. Mütalaada, Seval Bazencir’in eşini kurtarmaya yönelik beyanda bulunduğu ifade edildi. Savcı sanık Yusuf Bazancir’in ‘silahla tehdit’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Yusuf Bazancir, “Bizim şu an mutlu bir evliliğimiz var. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, ‘silahla tehdit’ suçunun sabit olduğunu belirterek, sanık Yusuf Bazancir’i 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Yusuf Bazancir, “Tatsız bir olay yaşadık, yapacak bir şey yok şu anda hayatımıza devam ediyoruz. Kanun bu yapacak bir şey yok, saygı duyacağız kanunlara. İtirazımızı da edeceğiz” ifadesini kullandı. (DHA)