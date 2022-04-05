Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşine 5 yıla kadar hapis talebi

Eşine baltalı dehşeti yaşatan Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Bazencir'in 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, 9 Mart’ta eşi Seval Bazencir ile telefonda tartıştı. Seval Bazencir kocasına “Eve gelme” dedi. Yusuf Bazencir, saat 21.00’de Beşiktaş Kuruçeşme’deki eve giderek kapıyı çaldı. Açılmayınca eline aldığı baltayla kapıyı kırdı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tarafların aralarında geçen telefon görüşmesi sırasında tartışma yaşadığı ve bunun üzerine şüpheli Yusuf Bazencir’in, eşiyle birlikte yaşadığı eve giderek elinde bulunan balta ile kapıyı açmaya çalıştığı anlatıldı.

“SENİ GEBERTECEĞİM”

Hazırlanan iddianamede, Yusuf Bazencir’in kapıyı açmaya çalıştığı sırada Seval Bazencir’e hitaben “Seni elime geçirirsem geberteceğim” şeklinde tehditte bulunduğu, Seval Bazencir’in olayla ilgili olarak şikayetçi olmasının üzerine soruşturma başlatıldığı, 15 Mart’ta ise Seval Bazancir’in şikayetinden vazgeçtiği ancak Yusuf Bazencir’in üzerine atılı suçun takibinin şikayet şartına bağlı olmadığı kaydedildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Yusuf Bazencir’in üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğinin ve pişman olduğunu belirttiğinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. (İHA)

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