Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi ‘Prestij Meselesi’nin galası yapıldı

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği 'Prestij Meselesi' filmi dün akşamİstanbul'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Filmin 3 Şubat'ta Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan'da da gösterime gireceğini söyleyen Kırmızıgül, "Bu umutsuzluk içinde film hem bize hem ülkeye çok iyi gelecek" dedi.

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İstanbul’da bir alışveriş merkezinde düzenlenen, müzik ve sinema dünyasından çok sayıda ismin katıldığı galadaki basın açıklamasında Mahsun Kırmızıgül “Bu, yıllar önce yaşanmış ve gerçek bir hikaye. Benim için hiçbir zaman eskimeyen bir hikaye olarak kalacak” ifadelerini kullandı.

Kırmızıgül, bu filmin kendisi için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacağını vurgulayarak, “Yola çıkışın ilk hikayesi var burada. Sevgili Özcan Deniz’in, Hilmi Topaloğlu’nun, benim ve Haluk Levent’in yaşadığı gerçek bir umut hikayesi” diye konuştu.

“BU UMUTSUZLUK İÇİNDE FİLM HEM BİZE HEM DE ÜLKEYE ÇOK İYİ GELECEK”

Filmin 3 Şubat’ta Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan’da da gösterime gireceği bilgisini paylaşan Kırmızıgül, “Bu umutsuzluk içinde film hem bize hem ülkeye çok iyi gelecek” dedi.

Başrollerinde Engin Hepileri, Eser Yenenler ve Aslıhan Güner’in oynadığı Prestij Meselesi, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde yaşananları konu ediyor.

Filmde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in, Hilmi Topaloğlu ile çıktıkları yolculuğa odaklanılıyor.

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