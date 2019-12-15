Mahsun’dan 14 yıl sonra gelen bir ilk!

Kırmızıgül’ün hem senaryosunu yazdığı, hem yönetmen koltuğunda oturduğu, hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Mucize 2 Aşk’ filmi geçtiğimiz hafta seyirci karşısına çıktı. Engelli bir adam olan Aziz ile görücü usulü evlendiği karısı Mızgin’in başından geçenlere odaklandığımız film 7 günde 12 milyon 682 bin 808 TL hasılat elde ederek Mahsun Kırmızıgül’ü memnun etti. Kırmızıgül de kendisini gişede memnun eden filmi için uzun bir aradan sonra mikrofon başına geçti. Başarılı isim; “Prag Senfoni Orkestrası çaldı. Ve ben 14 yıl sonra mikrofon başına geçip ilk kez şarkı söylemeye çalıştım. Sizlerle” notuyla paylaştığı videoda hünerlerini sergiledi. Filmi için 14 yıl sonra mikrofon başına geçen Kırmızıgül’ün bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı ve takipçileri onu yeniden albüm çıkarması konusunda yüreklendirmeye çalıştı.