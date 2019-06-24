Mahsun’un oğlu Mahmut’un ‘Market Güzeli’
Mahsun Kırmızıgül’ün Amerika’da sinema eğitimi alıp Nişantaşı’nda Asya mutfağı açarak ticarete el atan oğlu Mahmut kameralara alışamadı. Nişantaşı’nda önceki gün moda bloggerlığı yapan sevgilisi Mina Ceran ile bir mağaza çıkışı görüntülenen genç Kırmızıgül’ün ağzını bıçak açmadı.
Utangaç tavırlar sergileyerek yere bakan Kırmızıgül’ün aksine sevgilisi Ceran’ın objektiflere poz vermesi dikkat çekti. Bu arada Kırmızıgül’le aşk yaşayarak adını duyuran Mina Ceran’ın 2013 yılında ulusal bir market zincirinin düzenlediği güzellik yarışmasında yüz güzeli seçildiği öğrenildi.