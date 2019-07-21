Maide’nin Günlüğü filminin konusu: Maide’nin Günlüğü filminin oyuncuları kimler?

Maide’nin Günlüğü filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle: Ezgi Mola, Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin, Demet Gül. Maide’nin Günlüğü filminin yönetmenliğini Caner Özyurtlu yapmaktadır.

MAİDE’NİN GÜNLÜĞÜ FİLMİNİN KONUSU

Mahallede titizliği, marifetli oluşu ve örnek ev kadınlığı ile ünlüdür Maide. Hamaratlığının yanında kadınlar arasında altın günleri ile de meşhur olmuştur. Börekleri, kısırı ve eğlencesiyle dillere destan altın günleri düzenleyen Maide'nin başına hiç beklemediği bir olay gelir. Yine bir altın gününde eski ve aile yadigârı olan oldukça değerli gerdanlığı çalınır. Tüm aramalarına rağmen bulamadığı gerdanlık için en sevdiği ve güvendiği yeğeni Yağmur İstanbul'a gelerek Maide'ye çalınan gerdanlığını bulmak için yardımcı olmaya çalışır. Maceraların başlangıcı için altın gününe katılanların listesini yaparak başlarlar…

Bir miktar dram barındırsa da aslında komedi türündeki film, yerli sinemamıza Aralık 2017 döneminde katılacaktır. Başrolde Maide teyze rolü ile Ezgi Mola yer alırken, Hilmi Özçelik, Mesut Can Tomay, Demet Gül ve Gülhan Tekin izleyici ile buluşmaktadır. TAFF yapımcılığında Caner Özyurtlu yönetmenliğini üstlenirken, Ezgi Mola'ya ait öyküyü, Çağdaş Dinç ve Serkan Altuniğne'nin senaryosu ile tüm çekimleri İstanbul'da kısa sürede tamamlanarak vizyona girmek için beklemektedir. Yılın son komedisi olarak akıllarda kalması planlanan Maide’nin Altın Günü, beklentileri karşılayacak kalitede bir yerli yapım olarak sunulmaktadır.