Maitland Ward, yetişkin filmlerinde rol almaya başladı

Şöhreti Disney'in bir dizisinde yakalayan Maitland Ward, daha fazla para kazanmak için yetişkin filmlerinde rol almaya başladı. Ünlü oyuncu, eski işinden çok daha fazla para kazandığını belirtti.

1993-2000 yılları arasında yayınlanan Boy Meets World dizisinde boy gösteren Maitland Ward, ana akım medyayı bırakıp porno sektörüne girdiği için pişmanlık duymadığını söyledi. Ward, diziye 1998’de dahil olmuş, resepsiyon görevlisi Rachel McGuire karakterini canlandırmıştı.

Dizinin sona ermesinin ardından televizyon sektöründe mesleğine devam etmeye çalışan ünlü isim, New York ve Los Angeles’ta tiyatro ve senaryo çalışmalarına da katıldı. Fakat Ward, geçen 10 yılın ardından kariyerinin yönünü tamamen değiştirmeye karar verdi.

Kariyerini yetişkin filmlerine adamayı seçen ünlü oyuncu, sektörün Oscar’ı olarak adlandırılan yarışmada iki adaylık kazandı. Ward, geçen yıl bir ayda en fazla 62 bin dolar kazandığını ve bu durumdan çok memnun olduğunu açıkladı.

Başlarda çok gergin olacağını düşündüğünü itiraf eden 42 yaşındaki oyuncu, “Sandığımdan daha eğlenceliydi ve hiç gergin değildim. Beklediğimden daha çok zevk aldım. Ve bunda iyiyim. Bu iş bana çok doğal geliyor. Bunu gençliğime sorsanız, içimden hiç böyle bir şey çıkacağını düşünmezdim” dedi.