Makarna Esra’dan selfie Beren Saat’den…

'Fatmagülün Suçu Ne?' dizisinin setinde başlayan dostlukları yıllardır devam eden Esra Dermancıoğlu ve Beren Saat fırsat buldukça bir araya geliyor ve keyifli vakit geçiriyor. Esra Dermancıoğlu, hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini bu mutluluğa ortak etti.

Beren Saat’in eşiyle yaşadığı sıkıntılı günlerde de onu bir an olsun yalnız bırakmayan Esra Dermancıoğlu tam bir kötü gün dostu olduğunu göstermişti. Zaman zaman Beren Saat’le kendi evinde bir araya gelen Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından o anlardan birini paylaştı.

Her zaman ne kadar iyi makarna pişirdiğinden bahseden Esra Dermancıoğlu, yaptığı bir makarna ile poz verirken Beren Saat de o anı ölümsüzleştirmiş.

Esra Dermancıoğlu bu kareyi takipçileriyle “Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum berenkom” notunu düşerek paylaştı. Saat de arkadaşının bu paylaşımına bol miktarda kalp emojisi ile cevap verdi.