Maksimum Tehlike konusu ne? Maksimum Tehlike oyuncuları kimler?

Uluslararası müzakereler için Moskova'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı'na karşı bir grup terörist tarafından suikast düzenlenir. Başarısız olan bu girişimden sonra uluslararası bir savaş çıkarmayı planlayan teröristler, bu defa bakanın torununu kaçırırlar. Büyük bir siyasi krizin eşiğindeki dünyayı ve kızı kurtarmak için CIA ve FSB özel ajanlarının işbirliği yapması gerekmektedir.

MAKSİMUM TEHLİKE OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Andrzej Bartkowiak'un yaptığı, Alexander Nevsky, Kelly Hu, Evgeniy Stychkin, Tom Arnold, Erıc Roberts, William Baldwın, Danny Trejo, Mark Dacascos gibi usta oyuncular yer alıyor.